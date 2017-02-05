5 فبراير 2017 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حساب المواطن يكشف أنواع الدخل التي لا يلزم المتقدم الإفصاح عنه عند التسجيل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشر “حساب المواطن” الفئات المستثناة من التسجيل فيه، والتي وقع ضمنها مكافآت الأئمة والمؤذنين، موضحًا أنه لا يلزم المتقدم الإفصاح عن هذا النوع من الدخل.

واستثنى حساب المواطن الإفصاح عن مكافأة الابن المعاق الذي يتقاضاها من التأهيل الشامل ويسكن مع أسرته.

ولفت حساب المواطن إلى أن محفظة الأسهم الاستثمارية لا يلزم الإفصاح عنها إلا إذا كان لها عائد دوري، وفي هذه الحالة يتوجب على المتقدم تسجيل العائد في خانة الدخل الإضافي.

وعن الفئات الأخرى المستثناة من حساب المواطن أيضًا الإفصاح عن دخل الزوجة التي تتقاضاه من التأهيل الشامل من إضافة دخلها إلى دخل زوجها في عملية التسجيل.

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