5 فبراير 2017 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | أمير جازان يمازح القائمين على جناح المنطقة في الجنادرية: “لا تحطون قات”
﻿

فيديو | أمير جازان يمازح القائمين على جناح المنطقة في الجنادرية: “لا تحطون قات”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثق مقطع فيديو موقفاً طريفاً أثناء زيارة أمير منطقة جازان , الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لجناح فرع وزارة الزراعة بجازان في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” .

وأظهر المقطع ملاطفة الأمير للمسؤولين عن المعرض الذي يحتوي على نماذج من المنتجات الزراعية المختلفة للمنطقة في الجنادرية حيث طالبهم مازحاً بعدم عرض نبتة ” القات ” قائلاً لهم : ” بس لا تحطون قات ” .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق