5 فبراير 2017 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول .. نهاية مأساوية لسائق دباب أثناء “التطعيس”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصادم عنيف بين سيارة من نوع “جيب – صالون” ودباب خلال ممارسة هواية “التطعيس”.

ويظهر المقطع مفاجأة السائق بالدباب قادم على نفس المسار الرملي ليقع التصادم وجهاً لوجه، ويطير سائق “الدباب” ويسقط على الأرض.

من جهتهم طالب مواطنون الجهات الأمنية في تلك المواقع، بتكثيف وجودهم للحد من ممارسة بعض الشباب هذه الظاهرة الخطيرة.

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