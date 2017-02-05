5 فبراير 2017 مـ / موافق 8 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»كشف تفاصيل جديدة عن “حساب المواطن” تتعلق بـ “رب الأسرة” والورثة المتزوجين
﻿

كشف تفاصيل جديدة عن “حساب المواطن” تتعلق بـ “رب الأسرة” والورثة المتزوجين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف ماجد العصيمي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن٬ عن أن الشخص المسؤول عن الورثة يسجل كـ “رب أسرة”، وذلك باعتباره المسؤول عنهم شرعاً وهو من ينفق عليهم.

وقال العصيمي، إنه ينبغي تسجيل ولي أمر الأسرة، الجميع كـ “تابعين له” وإن كانوا ورثة، شريطة أن يكون هو وليهم والمنفق عليهم، مضيفًا أن الورثة المتزوجين يعتبرون مستقلين بذاتهم، ويحق لهم التسجيل في برنامج حساب المواطن، حتى إن كانوا يقطنون في البيت نفسه.

ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مبيناً أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات”.

وتجاوز عدد الطلبات المقدمة للانضمام إلى برنامج حساب المواطن حتى أمس نحو 1.8 مليون طلب، منها نحو 1.2 مليون طلب تسجيل مكتمل.

وحساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق