فيديو | 3 سودانيين يعرضون على كفيف الزواج من بناتهم.. والعريفي يتكفل بالمهر ومصروف سنة

في السودان،

قال لي: تزوج زميلي ففرحت له،

فقلت: لم لا تفرح بزواجك،

فقام ثلاثة عرضوا بناتهم له .. pic.twitter.com/hHJx8wXaAO

— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) February 4, 2017