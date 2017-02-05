أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خادم الحرمين الشريفين يستقبل ضيوف “الجنادرية 31” من الأدباء والمفكرين
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | الفرقاطة السعودية تصل جدة في وقتها المح...بتاريخ
جدة – واس : ــ وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في جدة الفرقاطة سفينة جلالة
-
كشف تفاصيل جديدة عن “حساب المواطن” تتعلق بـ “...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ كشف ماجد العصيمي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن٬ عن
-
حساب المواطن يكشف أنواع الدخل التي لا يلزم ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ نشر “حساب المواطن” الفئات المستثناة من التسجيل فيه، والتي وقع ضمنها مكافآت الأئمة
-
أمانة الرياض تعلن انتهائها من إزالة البيوت ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- انتهت أمانة منطقة الرياض أمس (السبت) ، من إزالة البيوت الشعبية الواقعة في حي