5 فبراير 2017 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“بو سمرة” تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخ قطر
﻿

“بو سمرة” تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخ قطر

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

سجلت دولة قطر اليوم الأحد أدنى درجة حرارة في تاريخها بلغت 1,5 درجة مئوية في منطقة تقع في جنوب غرب الإمارة الخليجية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن محطة الرصد الجوي في بو سمرة سجلت صباحا “درجة حرارة منخفضة بلغت 1,5 درجة مئوية وهي الأدنى في تاريخ الرصد الجوي في دولة قطر”، وأضافت أن الرقم القياسي السابق سجلته مدينة مسيعيد في يناير عام 1964 وبلغت حينها 3,8 درجات مئوية.

وقال بيان صادر عن ادارة الارصاد الجوية في هيئة الطيران المدني أن سبب موجة البرد “يرجع إلى تقدم المرتفع الجوي واندفاع كتلة الهواء للمناطق القريبة من البلاد”.

وغالبا ما يرتبط اسم قطر بالطقس الحار، خصوصا وأنها تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم سنة 2022 في شهري نوفمبر وديسمبر بدل فترة الصيف تفاديا لدرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 50 درجة مئوية.

ويمنع عمال من العمل خلال ساعات محددة في النهار أثناء فصل الصيف بسبب الحر الشديد. وفي ديسمبر أعلن عن منح العمال الذين يبنون منشآت البطولة قبعات مخصصة تقوم بتبريد أجسادهم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق