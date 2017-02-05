تساقط الثلوج بكثافة في أفغانستان يودي بحياة 54 شخصا | صور

كابول – أ ف ب : ــ
بلغت حصيلة ثلاثة أيام من تساقط الثلوج الكثيف في أفغانستان 54 قتيلا الأحد فيما تسود مخاوف من ارتفاع هذه الحصيلة مع بدء رجال الإنقاذ فتح الطرقات للوصول إلى المناطق النائية. وقال متحدث باسم وزارة الكوارث الطبيعية لوكالة فرانس برس أن الانهيارات الثلجية أدت إلى هدم عشرات المنازل وإغلاق طرقات في ولايات وسط البلاد وكذلك شمال شرقها.
وقال محمد عمر محمدي “قتل 54 شخصا حتى الآن وأصيب 52 بجروح نتيجة انهيارات ثلجية والصقيع في 22 ولاية”. وأضاف أن الانهيارات أدت إلى تضرر 168 منزلا ونفوق 340 رأس ماشية. وتتخوف السلطات من ارتفاع الحصيلة لان فرق الإنقاذ بدأت بفتح الطرقات تمهيدا للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا. وفي ولاية بدخشان المتضررة جدا، قتل 18 شخصا على الأقل بينهم ثلاث نساء وطفلان حين وصلت انهيارات ثلجية إلى منازلهم ليلا كما قال المتحدث المحلي ناويد فروتان. وأضاف “لا يزال هناك عشرات الأشخاص عالقين، ونحاول إنقاذهم”.
وقتل خمسة أشخاص في انهيارات ثلجية في إقليم بلخاب في ولاية ساري بول في شمال أفغانستان في حين علق 70 شخصا على الأقل تحت الثلوج ويجري إنقاذهم كما قال المتحدث باسم الولاية ذبيح الله أماني. وأضاف أن “الطرقات إلى بلخاب لا تزال مغلقة ونحاول فتحها”. وأدى الصقيع إلى مقتل شخصين ونفوق مئة رأس ماشية في ولاية بادغيس غرب البلاد. وفي ولاية بروان شمال كابول، قال المتحدث باسم الحاكم وحيد صديقي أن 16 شخصا قتلوا.
وأعلنت الحكومة الأحد يوم عطلة، وهو عادة يوم عمل عادي، من أجل إغلاق المدارس وثني السكان عن التنقلات غير الضرورية. وتساقط الثلج بشكل غير اعتيادي في ولاية قندهار بجنوب البلاد. شهدت العاصمة كابول تساقط الثلوج طوال ليل السبت إلى الأحد مع طبقة ثلج بلغ سمكها ما بين 30 و40 سم، الأمر الذي لم يسجل منذ خمس سنوات على الأقل. ولم يتسبب ذلك في سقوط ضحايا. وشهدت باكستان المجاورة طقسا سيئا أيضا حيث قتل 13 شخصا في شمال غرب البلاد بسبب انهيارات ثلجية أو تساقط الأمطار بغزارة.
وقد طال انهيار ثلجي ثمانية منازل فجر الأحد في بلدة شرشال في اقليم شيترال، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم أربع نساء وأربعة أطفال. وتم إنقاذ ستة أشخاص كانوا عالقين تحت الثلج.