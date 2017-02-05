5 فبراير 2017 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | وفاة طفلين مع سائقهما إثر انقلاب مركبتهم داخل مجرى مياه في الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

لقي طفلين مع سائقهما حتفهم إثر انقلاب مركبتهم في الرياض ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأحد.

وأشارت المديرية في تغريدة تنص على “مدني الرياض ينتشل طفلين وسائق متوفين إثر انقلاب سيارتهم داخل مجرى مياه على طريق الملك خالد”.

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