أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»صور | وفاة طفلين مع سائقهما إثر انقلاب مركبتهم داخل مجرى مياه في الرياض
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