فيديو | نادي روما يساند النجم المصري “محمد صلاح” قبل النهائي الإفريقي

(أنحاء) – متابعات : ــ
تفاعل الحساب الرسمي لنادي روما الإيطالي مع لاعبه المصري محمد صلاح، والذي سيخوض نهائي كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم في العاصمة الجابونية ليبرفيل أمام منتخب الكاميرون.
وبث الحساب صوراً حماسية لمساندة النجم المصري صلاح، إضافة إلى بثه فيديو تشجيعي طريف يحمل رسالة من الحارس البولندي للفريق (فويتشيك تشيزني) والمهاجم البوسني (إدين دجيكو) يأملون فيه أن يتوج زميلهم محمد صلاح بالكأس الأفريقية ويحرز هدف الفوز، ولكن في الوقت نفسه تمنى لاعبي روما أن يعود صلاح سريعاً للفريق لأن الفريق بحاجته، وأن يحرز لهم الألقاب التي ينافس عليها النادي، واختمم النجمين الفيديو بقول” السلام عليكم يا مومو”.
ترى ما هي الرسالة الخاصة التي يحملها كل من @13Szczesny13 و @EdDzeko إلى @22mosalah؟ 🤔🙄 pic.twitter.com/g6PsNmVfFG
— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) February 4, 2017