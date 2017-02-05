فيديو | نادي روما يساند النجم المصري “محمد صلاح” قبل النهائي الإفريقي

ترى ما هي الرسالة الخاصة التي يحملها كل من @13Szczesny13 و @EdDzeko إلى @22mosalah؟ 🤔🙄 pic.twitter.com/g6PsNmVfFG

— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) February 4, 2017