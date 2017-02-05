5 فبراير 2017 مـ / موافق 9 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دبي تحتضن أوسع قمة للإعلام الاجتماعي بالشرق الأوسط لقطاع الأعمال

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن في دبي عن موعد إقامة الدورة الرابعة لقمة لشبكات التواصل الاجتماعي 2017 وذلك بتاريخ 19 ابريل 2017 في فندق أرماني في دبي. وستسلط القمة الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة باستراتيجيات شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها الدوافع الرئيسية لنمو الأعمال التجارية بمزيد من الفعاليات والاتجاهات الحديثة تحت عنوان “الموجه القادمة في مجال التسويق عبر وسائل الإعلام الاجتماعي”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤتمر ناصر الصرامي، أنه وبعد نجاح قمة الشرق الأوسط لشبكات التواصل الاجتماعي على مدى السنوات الثلاث الماضية، حققت القمة الإقليمية socialmediamiddleeast.com نمواً متسارع، لتصبح اليوم المحطة الأهم لقطاع الأعمال في المنطقة، حيث كان حضور أول دورة في 2014 400 مشارك، إلى 1200 هذا العام كما هو متوقع ومخطط له مع زيادة الفعاليات التدريبية وتقديم جائزة الشرق الأوسط للإعلام الاجتماعي لقطاع الأعمال.

وأشار الصرامي إلى أن القمة ستكون هذا العام الأكبر والأوسع تأثيراً لوسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، بمشاركة متحدثين دوليين من كبرى المجموعات والشبكات الإعلامية وعمالقة الشركات الرائدة في مجالات التقنية إقليمياً وعالمياَ والمجموعات الإعلامية، ومن أبرزها شركات التطبيقات المعروفة عالمياً.

وأعلن ناصر الصرامي أن هذا العام سيشمل إضافة إلى القمة إطلاق جائزة الشرق الأوسط للإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، وورش عمل تدريبية متخصصة للأفراد والقطاعات الراغبين في التعرف على أبرز التحولات التسويقية الجديدة، وتحقيق استخدام فعال ومربح لهذا التطبيقات والشبكات بطاقتها الكاملة.

تتوافق أهداف الدورة الرابعة من قمة شبكات التواصل الاجتماعي 2017 مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تسخير كافة الإمكانات المتاحة لوسائل الإعلام الاجتماعية لتطور العالم العربي الذي يشكل الأفراد والشركات الذين لديهم حضور في وسائل الإعلام الاجتماعية اليوم قوة للتأثير و التغيير في اتجاه التطور”.

يذكر أن قمة شبكات التواصل الاجتماعي 20177 تقام بالتعاون مع ”بورت” سوشيال ميديا و “مركز الشرق الأوسط للإعلام الجديد” ومقره لندن وموقع آريبيا أول موقع عربي للتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط والذي يزيد عدد مستخدميه عن 6 مليون مستخدماً فعالاً وذلك من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

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