أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»واشنطن تحذر إيران من الاستمرار في سياستها الاستفزازية والعدائية.. وتؤكد : كل الاحتمالات مطروحة للرد
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