6 فبراير 2017 مـ / موافق 10 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخارجية الأمريكية تحدد 3 شبكات تضم 17 فرداً وكياناً لدعمهم إيران .. وتدرج ممتلكاتهم بالقائمة السوداء

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

قال مسؤول أمريكي اليوم الاثنين إن مكتب التحكم بالأرصدة الأجنبية حدد 3 شبكات تضم بمجموعها 17 شخصا وكيانات لدعمها برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

 وأوضح المسؤول أن المكتب حدد شبكة دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مقرها في لبنان وتتألف من 7 أفراد وكيانات تعمل مع حزب الله وأن أي ممتلكات لهؤلاء الشخصيات والكيانات التي تم تسميتهم والتي هي خاضعة للقضاء الأمريكي قد أدرجت بالقائمة السوداء، حسبما أعلن الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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