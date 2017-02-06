ترامب: إيران دولة إرهابية .. وغزو العراق كان خاطئاً

(أنحاء) – متابعات :-
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران هي «الدولة الإرهابية الأولى» في العالم، مشيراً إلى أن بلاده «ارتكبت الكثير من الأخطاء» منها غزو العراق عام 2003 جاء ذلك في حوار أجرته قناة فوكس نيوز مع ترامب.
واعتبر ترامب أن إدارة سلفه باراك أوباما «وقعت الاتفاق النووي مع إيران ودول مجموعة 5+1، دون أن يكون هناك أي سبب يدعوها إلى ذلك».
وحول إمكانية سحب بلاده من الاتفاق، قال الرئيس الأمريكي «سنرى يمكنني أن أقول أنهم “الإيرانيون ” لا يأبهون ببلادنا، فإيران الدولة الإرهابية الأولى، ويرسلون السلاح والأموال إلى كل مكان».
وحول العلاقات مع روسيا، لفت ترامب، إلى أنه يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفاً إياه بأنه «زعيم دولة».
واستدرك ترامب قائلاً «أن احترامه هذا لا يعني بالضرورة أنني سأبني علاقات جيدة معه».
وعند وصف مقدم البرنامج بوتين بأنه “قاتل”، قاطعه ترمب بالقول «لدينا الكثير من القتلة، هل تعتقد أن بلادنا بريئة ؟».
وتابع المقدم «أنا لا أعرف أي قاتل بين المسؤوليين الأمريكيين»، فرد ترمب قائلاً إن «الولايات المتحدة ارتكبت الكثير من الأخطاء، وأنا عارضت منذ البداية حرب العراق التي قتل فيها عدد كبير من الناس».