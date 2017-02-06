تعليق الدراسة بمحافظة ظهران الجنوب بدءاً من غد الثلاثاء وحتى الخميس

(أنحاء) – متابعات :-
أصدر مدير إدارة تعليم ظهران الجنوب سعيد هباش ،اليوم الاثنين ، توجيه بتعليق الدراسة في جميع المدارس التابعة للمحافظة والواقعة في النطاق الأحمر بدءا من غد الثلاثاء وحتى نهاية دوام يوم الخميس 13 جمادي الأولى 1438هـ.
وأوضحت إدارة تعليم ظهران الجنوب أن القرار جاء نظرا للظروف المحيطة بالمحافظة، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس.
وأضافت أن من أسباب تعليق الدراسة خلال الأسبوع الجاري النظر في إعادة نظام التوأمة لبعض المواقع التي تم التوجيه بإعادة الدراسة إليها مع بداية الفصل الدراسي الثاني حسب محضر اللجنة الأمنية، نظرًا للعجز القائم في بعض التخصصات في تعليم البنات.