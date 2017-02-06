فيديو | ولي العهد يقف ليستمع لقصيدة ألقاها شاعر أمامه أثناء رحلة برية

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، أثناء رحلته البرية الأخيرة خارج المملكة، وهو يستمع لقصيدة ألقاها أمامه الشاعر سلمان الدعجاني.
وأظهر المقطع ولي العهد، وهو يقف أمام الشاعر في الخلاء محاطا بمرافقيه، وينصت للدعجاني وهو يلقي قصيدته، حيث صافحه ولي العهد مبتسما بعد انتهائه من إلقاء القصيدة.
يذكر أن ولي العهد كان قد عاد إلى المملكة مساء أمس (الأحد) بعد رحلة إلى خارج المملكة، حيث كان في استقباله ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.