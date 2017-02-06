فيديو | تجمد زيت المحرك بسبب البرودة.. ونشطاء يرجحون أنه مغشوش

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمد زيت المحرك، بسبب برودة الجو الشديدة التي تتعرض لها المملكة هذه الأيام والتي وصلت لدرجات تحت الصفر.
وأظهر المقطع الذي تم تصويره في محل تغيير زيوت السيارات، شخصًا يقطع علبة زيت سيارات معروف إلى نصفين، ومن ثم ظهر الزيت متجمدًا داخلها، محذرًا من تشغيل السيارة والتحرك بها مباشرة في هذه الأيام شديدة البرودة.
وبعد تداول المقطع على نطاق واسع ، رجح ناشطون إن الزيت الذي ظهر في العلبة التي بالمقطع، يبدو أنه مغشوش، حيث إن الزيت الأصلي لا يتجمد إلا تحت درجات تصل إلى -20.