فيديو | ماجد العصيمي: التسجيل في حساب المواطن مفتوح لمن دخلهم فوق الـ 20 ألف

(أنحاء) – متابعات :-
جدد مستشار وزير العمل والمشرف على برنامج حساب المواطن، المهندس ماجد العصيمي ،التنبيه على عدم وجود حد أعلى محدد براتب 20 ألف ريال للتسجيل في حساب المواطن، مشيرة إلى أن الحد الأعلى سيتم إقراره لاحقا حينما يتم إقرار سياسة البرنامج، وأن على الجميع التسجيل بمختلف أنواع وقيَم دخلهم.
وقال العصيمي في مقابلة مع قناة “روتانا خليجية”: “20 ألف ريال وُضع كمثال توضيحي أثناء عرض الميزانية، ولا يوجد أي سقف أعلى الآن (للدخل)، وسيوضع السقف إذا أقرت سياسة البرنامج”.
وأضاف: “اليوم أي مواطن أيا كانت حالته الاقتصادية، أيا كان دخله، أيا كانت حالته الاجتماعية، أيا كانت حالته الوظيفية، سواء كان عاطلا أو متقاعدا أو يعمل، المطلوب من الجميع التسجيل وإضافة البيانات، وحينما يتم إقرار السياسة يتم إبلاغه إن كان مستحقا” ، مشيراً إلى أنه لم يتم إلى الآن إقرار سياسات البرنامج، وأنه سيتضح في حال إقرارها الكثير من التفاصيل، مؤكدا في الوقت نفسه أن التسجيل في البرنامج سيظل مفتوحا على الدوام، سواء للمسجلين الجدد أو من يريدون تحديث بياناتهم.