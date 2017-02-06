7 فبراير 2017 مـ / موافق 10 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لص يغافل بائعاً ويُبدل جوال أصلي بآخر صيني

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(أنحاء) – متابعات :-

وثقت كاميرا مراقبة بأحد المحلات لص ادعى رغبته في شراء جوال، وتمكن من مغافلة البائع والاستيلاء على جوال أصلي من المحل وإعادة جوال آخر صيني له.

وأظهر الفيديو اللص وهو يقف أمام المحل، طالبًا معاينة جوال أصلي غالي الثمن، حيث كان يحتفظ بالنسخة الصينية الرخيصة منه مخبأة في جيبه، وبالفعل أعطاه البائع الجوال.

وبين المقطع أنه في ظل انشغال البائع بزبائن آخرين، تمكن اللص من تبديل الجوالين، حيث أعاد الجوال الصيني للبائع على أنه الأصلي، مدعيًا عدم رغبته في شرائه، فيما خبأ الجوال الأصلي في جيبه، ولم يلاحظه أحد، إلا بعد اكتشاف وجود الجوال الصيني، ومراجعة تسجيل كاميرا المراقبة.

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