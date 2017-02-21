19 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رفعت قضية على أقاربها مطالبة بحقوقها.. المحكمة الجزائية بنجران تغلق أبوابها في وجه سيدة سعودية | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – خضراء الزبيدي : ــ

نشرت سيدة سعودية مقطع فيديو تشتكي من خلاله إغلاق المحكمة الجزائية بنجران أبوابها في وجهها دون الحصول على حقها مؤكدة أنها تتعرض هي وابنتها للأذى من طليقها وأقاربها.

وتحدثت “رنا اليامي” ، اليتيمة، لصحيفة “أنحاء” بحرقة عما تعانيه منذ سنوات جراء طلاقها في سبيل حصولها على حقها وحق ابنتها.

وقالت إنها رفعت قضية تطالب فيها بحقها الخاص من أعمامها الذين اعتدوا عليها بالضرب والقذف للمرة الثالثة، حيث طالب المدعي العام بإنزال أقصى العقوبات عليهم ليحكم القاضي بـ 6 أشهر سجن فيما ترك الحق الخاص لها، حيث قامت برفع دعوى عليهم مطالبة بالحق الخاص إلا أن شهادة الشهود أتاحت لهم النفاذ من الحكم بعد إدلاء الشهود بالشهادة لصالحهم، واتهامها أنها تعاني من أمراض نفسية وأنها تحتاج لولي.

من جهتها، طالبت رنا بالعدالة مؤكدة أن شهادة الشهود تعتبر زوراً بحكم الخلافات السابقة معهم، وقدمت التماساً لدى رئيس المحكمة قبله الرئيس ليحيله للجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم.

وأضافت رنا أن لديها شهادة من مستشفى الصحة النفسية تفيد بسلامتها وعدم استخدامها لأي أدوية نفسية، إضافة إلى توجيه من أمير المنطقة بأخذ التعهدات اللازمة على أعمامها وطليقها بعدم إيذاءها نفسيا أو بدنيا ، كما أن لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة أفادت بتعرضها للايذاء النفسي والبدني من أخيها وطليقها وبعض المحيطين بها، “تحتفظ الصحيفة بنسخ منها”.

رنا طالبت من خلال “أنحاء” بالنظر لموضوعها وإنهاء معاناتها لتعيش بسلام مع ابنتها ذات الخمسة أعوام، مؤكدةً أنها لا تستطيع دفع أجرة المحامي، الأمر الذي زاد من معاناتها وضيقها.

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تعليق واحد

  1. د. احمد الشمري بتاريخ

    للاسف هذي مريضة نفسية و كثيرة المشاكل … المفروض ان السلطات تحجر عليها في الرعاية النفسية …. الشخص المريض لابد من مساعدته لمصلحته ..و عمر المريض النفسي ما يقول او يعرف انه مريض ..و لكن اقواله و تصرفاته تدل عليه..الله يشافيها يارب و يكون في عون اهلها ..

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