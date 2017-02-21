أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»رفعت قضية على أقاربها مطالبة بحقوقها.. المحكمة الجزائية بنجران تغلق أبوابها في وجه سيدة سعودية | فيديو
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للاسف هذي مريضة نفسية و كثيرة المشاكل … المفروض ان السلطات تحجر عليها في الرعاية النفسية …. الشخص المريض لابد من مساعدته لمصلحته ..و عمر المريض النفسي ما يقول او يعرف انه مريض ..و لكن اقواله و تصرفاته تدل عليه..الله يشافيها يارب و يكون في عون اهلها ..