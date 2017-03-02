30 أبريل 2017 مـ / موافق 4 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فتح باب التسجيل لمسابقة موهوب في الرياضيات والعلوم

بتاريخ أنحاء الوطن
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(أنحاء) – متابعات : ــ

للعام الثاني، أعادت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم فتح باب التسجيل لمسابقة موهوب في الرياضيات والعلوم، وحثت “موهبة” والوزارة جميع أولياء الأمور للاستفادة من هذه الفرصة في الكشف عن مواهب أبناءهم وبناتهم الطلبة في الصف الخامس والسادس ابتدائي، بالإضافة إلى مجالي الفيزياء والكيمياء لمرحلتي الأول والثاني المتوسط . في جميع المدارس (الحكومية والأهلية والعالمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم) من جميع أنحاء المملكة وذلك من خلال تعبئة نموذج طلب التسجيل على موقعها الإلكتروني : 

http://www.mawhiba.org خلال الفترة من: 21 فبراير2017م، وحتى تاريخ 3 مايو 2017م. الموافق 24 جمادى الأول 1438هـ، وحتى 7 شعبان 1438 هـ .

تبدأ المسابقة بالاختبار الإلكتروني، تليها مرحلة تدريب الأوائل من المتقدمين، ثم يتم الاختبار التحريري، وتختتم المسابقة بالتكريم.

وتأتي “مسابقة موهوب” كإضافة ثمينة للمبادرات والبرامج التي تسعى “موهبة” ووزارة التعليم من خلالها لاكتشاف ورعاية الموهوبين وإثراء اقتصاد الوطن المعرفي، وداعمة للخطط التنموية للمملكة العربية السعودية، وضمانة فكرية لمقعدها بين الدول العلمية المتقدمة.

وبمثل هذه المسابقة الجاذبة والغنية للطلاب والطالبات، توفر “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم بيئة محفزة فيها العديد من الفرص للمواهب اليافعة، بضمهم لتدريب الأولمبياد الدولي في المراحل الأساسية، وذلك ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة للتعرف على الموهوبين من خلال منهجية مدروسة ومتطورة تعتمد على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية لتحقيق العدالة والإنصاف وضمان الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة.

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