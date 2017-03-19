أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | الجوازات ترد على سؤال حول استثناء اليمنيين والسوريين من حملة “وطن بلا مخالف”
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اذا كانت لن تطبق على اليمنيين والسوريين فلا داعي لها تماماً
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته اخوني الكرم لا يجوز ترحيل اليمنيين والسوريين بسبب الحروب والدمار في دولهم نرجو منكم مراجعت الموضوع والنتقال الا خطوه صحيحه