11 أبريل 2017 مـ / موافق 14 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الجوازات ترد على سؤال حول استثناء اليمنيين والسوريين من حملة “وطن بلا مخالف”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت وزارة الداخلية اليوم (الأحد)، أنه ليست هناك أي استثناءات لأي جنسية وافدة من إجراءات حملة “وطن بلا مخالف”، لتسوية أوضاع العمالة المخالفة بالمملكة، والتي أُعلن عنها اليوم، وتنطلق في الأول من رجب المقبل.

وأوضح المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بالرياض، ردًا على سؤالٍ حول ذلك، بأن المملكة تراعي الوافدين من الجنسيات التي تشهد بلادها صراعات مسلحة كالسوريين واليمنيين، حيث يُسمح لهم بتمديد تأشيرة الزيارة حتى تنتهي حالة الحرب في بلادهم.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن أي مخالف بعد تاريخ هذا اليوم عليه تصحيح وضعه عن طريق صاحب العمل، أو أن يتقدم بنفسه لإدارة الجوازات لدراسة وضعه، مؤكدًا على أن الحملة لا تستثني أي جنسية. ‏

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تعليقان

  1. محمد الحاقان بتاريخ

    اذا كانت لن تطبق على اليمنيين والسوريين فلا داعي لها تماماً

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  2. عبد العزيز عياش بتاريخ

    السلام عليكم ورحمت الله وبركاته اخوني الكرم لا يجوز ترحيل اليمنيين والسوريين بسبب الحروب والدمار في دولهم نرجو منكم مراجعت الموضوع والنتقال الا خطوه صحيحه

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