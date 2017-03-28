8 أبريل 2017 مـ / موافق 12 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ماذا سوف يحدث بعد التحرير يا أبناء بلقيس والشام؟

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

إنتصارات متتالية وإقتراب من دمشق ، ولا يعلم أحد متى سوف يسيطر الجيش الحر على العاصمة ، المعنويات كما نقرأ عالية ، وليس كل مايقرأ يجب أن يؤخذ به. الشهداء كثيرون ، والغادرون متواجدون ، وحتى الخوارج لهم في أرض الشام عبث إستخباراتي لا تجيده أي جماعة قد لمّ شملها ذكر كالبغدادي ، صاحب الهوية الجهولة.

اكتفت أرض الشام من القتلى ، حتى أنها اترتوت من دمائهم . يصدح هؤلاء في أرضها بالنحيب والعويل ، وفي جهة أخرى هناك من يصدح بالتكبير الذي شوه ملامحه الجاهلين ، على الرغم من ذلك المعنى العظيم الذي يقبع في أعماقه. تألمت أرضها من الرصاص الكثيف المتناثر ، كما تألم وصرخ من قبلها العراق وفلسطين من سيطرة الغلاة والبغاة ، حتى أن حبالهما الصوتية قد تقطعت دون أي مجيب .

بدأت النهاية توشك على البداية ليس فقط في سوريا ، بل حتى في اليمن الجريح الذي غدر به أبناءه المتخاذلين الطامعين . بدأ التحالف الإسلامي هناك يبشر بالنصر والإنتصار ، وبدأت نشرات الأخبار تبشرنا بالنصر القريب لأهل الشام . ولكن ماذا بعد الحرب يا أبناء بلقيس والشام ؟ هل سوف نرى الدول العربية تكرر سيناريوهات بعضها وتعمق الجرح بدلاً من أن تطهره ، هل سوف تدور عجلة تونس وليبيا مرة أخرى في اليمن و سوريا ؟ كل ذلك هو المرتقب الذي نخافه جميعاً . أم سوف يصدمنا الشعبين ويخذل آمالنا اليائسة ، بإسترداد المجد القديم لتلك الدولتين بالتكاتف واللحمة ، وتبديل ذلك الربيع المصطنع إلى ربيع حقيقي يحيى معها وبها شخصية الرجل العربي الذي أذبلته وأبهته الظروف المتقلبة والقاسية !

كل تلك التساؤلات من المستحيل الإجابة عليها بدقة متناهية الآن ، لأنه في الوقت الراهن الأحداث السياسية أصبحت تتسارع ، والأمور من اللامستغرب أن نراها تتقلب رأساً على عقب ، والتدافع الذي يحدث في المنطقة قد ينتهي بخط حبر على ورق ، وإنكسار اليوم من الطبيعي أن يجبر غداً . وكما يقال دوام الحال من المحال .

تطاول ألسنة السفهاء ، وتتطاول معها أيديهم ، وأصبحنا في زمنن يريد أن يأكل القوي الضعيف بلا رحمة ، ويريد شخصاً أن يعيش غنياً حتى لويموت خلفه مائة نفس ، لا أعلم ماهي الأسباب التي تجعلنا هكذا سوى الطمع ورؤية الحياة بالعين التي لا ترى ضعف الآخرين ، وإتباع هوى النفس حتى وإن كان المسار الذي يسلكه مخالفاً لأرض الواقع.

ولا أعلم لماذا نرتقب الأخبار؟ على الرغم من المآسي التي تحملها بداخلها ، ننتظر أن نرى ذلك النور مع أي خبر حتى وإن كنا لا نعلم مصدره وحجم الثقة التي يتحيزها ، فقط كي نداوي ماتبقى من جرح ، مع أني أظن أن الجرح العربي لن يجد له علماء الطب علاج.

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تعليق واحد

  1. احمد بتاريخ

    من أسوأ المقالات التي قرأتها في حياتي ، شكلا ومضمونًا ، اخي اعرض ما كتبت على من تثق به قبل ان تنشر المقال !
    عك وصدامات عنيفة بين الجمل وحوادث شنيعة بين الحروف !!

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