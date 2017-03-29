8 أبريل 2017 مـ / موافق 12 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حسن فرحان المالكي، ولو بعد حين

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

بدأ القسّ حنا جرجس الخضري كتابه “المصلح مارتن لوثر، حياته وتعاليمه” بهذه العبارة: “سوف يحتفل العالم المسيحي البروتستانتي كله في شهر أكتور، تشرين الأول، ونوفمبر، تشرين الثاني، بمرور خمسمائة سنة على مولد المصلح الألماني، الذي ولد في 10 نوفمبر، سنة 1483م، ومع أن كنيستنا الإنجيلية في مصر هي كنيسة إنجيلية مشيخيّة، إلا أنها تدين أولاً للرب…، وتدين للوثر واللوثرية بأشياء كثيرة”.

في العام 1517 قام لوثر بكتابة رسالة مؤلفة من خمسة وتسعين نقطة، تعمد إلى أهمية التفكير وتحرير الدين من سلطة رجاله، ورفض السلطة التعليمية المنوطة بهم، وأن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد لكل ما يخص الإيمان والديانة فقط (كتب فيما بعد ترجمة حديثة وتفسيراً مستقلاً للكتاب المقدس، وثمان خطب مرتكزة على قيم الحب والتسامح والحق والحرية ورفض العنف والاستبداد والتسلط بالدين)، بعد رسالته الشهيرة هذه بثلاث سنوات تعرض للحرم الكنسي والنفي والملاحقة. قال حينها كلمته الشهيرة، في الرد على أحد الرهبان الذين أنكروا عليه إنكاره ورفضه لصكوك الغفران: “إذا كنت هرطقياً  في نظر من تعاني أكياس نقودهم من الحقائق، فإني لا أبالي كثيراً لصيحاتهم، لأنه لا يقول هذا إلا من رانت عقولهم غشاوة، فلم يعرفوا قط الإنجيل”.

الدكتور مرزوق بن تنباك كتب في صفحته الشخصية، في تويتر: “يا قوم، ستختلفون مع البليهي وتنكرون عليه، ومع حسن المالكي وتبدّعونه. انظروا بما يقولان، يوماً ما سيكونان مثل ابن رشد والرازي، تفخر بهما الأجيال”.

هذا ما يسير نحوه حسن، ولو لم يعجب كثيرين من سدنة الأوهام وأتباعهم. ومن عندي أضيف أن التاريخي في مسيرة أبي مالك أنه تكلّم بجراءة لا تضاهى، وفي الزمن الصعب، قبل أن تصير البطولات بالمجان، كما هي الآن، فأيام كان الناس يخافون زوّار الفجر، ويتواصون بأن للجدران آذاناً، كان حسن يخرج الكتاب تلو الآخر. جرّب الحبس ونكران الأقربين وخذلان الأصدقاء، ذاق الآلام الكبيرة، ولم ينكسر. قعد له خصومه كل مقعد، غشّوه واعتدوا على لقمة بيته، وأفواه صغاره.

ما مشكلة شعوبنا هذه مع حسن المالكي، وإسلام البحيري، وعدنان إبراهيم؟ لماذا قتلنا فرج فوده؟ لماذا عطبنا يد نجيب محفوظ؟ لماذا لاحقنا عبدالله القصيمي ودبرنا لاغتياله؟ لماذا هاجمنا القصيبي أربعين عاماً؟ لم استعدينا تركي الحمد؟ لماذا نكّلنا بميتة طلال مداح؟ لماذا أنهكنا محمد الثبيتي بالاغتراب والفاقة وأسرة المستشفيات لآخر لحظة؟ لماذا هجمنا كأكلة لحوم بشر على حمزة وأشرف؟ لماذا هتفنا في شرهٍ جماعي “الله أكبر” والسياط تنهال على ظهر رائف، وفي باحة مسجد؟  ألف ألف لماذا، كيف انسقنا، ومن دفعنا لهذا التوحش!

أستاذ الفيزياء الفلكية، نيل تايسون، شرح بلمعة نجم وحسرة عالم، كيف انقرضت الحضارة الإسلامية تماماً، بفعل بفتوى واحدة، قال: “حدث شيءٌ ما، قلب كل الموازين، في القرن الثاني عشر، قام رجل الدين أبو حامد الغزالي بتجريم الرياضيات والفلسفة، إذ نسبها للشيطان… لذلك انهارت الحضارة الإسلامية، ولم ترجع منذ ذلك الزمن”.

لدى حسن فرحان المالكي نبوغه الإصلاحي، بالذات في فكرته الرحبة عن معنى الإسلام ورحابته، عن القرآن والنبي، ومدنيّتهما العالمية، لديه السعة والحجة اللائقة بالحياة، وهو يتبصّر ما فيهما من الإنسانية والإشعاع، قطعياته الكبرى تفيض بالتطلع للإخاء والمعرفة والعدالة والصدق والحقوق والرأفة وعمارة الأرض، إن ما يفعله مهم وناصع حقاً، يقول حسن: “كن صادقاً، وانقد الجميع، انقد من حرموك من الحرية”.

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تعليقان

  1. سعود بتاريخ

    ممكن نستفيد من حسن المالكي باشياء اخرى اما ما يخص الدين فلنا علمائنا الثقات والمعتمدين من الدولة ولا حاجة لنا بحسن او غيره .

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  2. يوسف بتاريخ

    حسن المالكي قزم اما القصيبي وعدنان ابراهيم، وحشر اسمه هنا هو لمحاولة تعظيم شأنه ، المفكر الاصلاحي لايهين ثوابت الاخرين ويستهزئ بها لمجرد الاختلاف وبلادليل ، الاصلاحي لاينبش بأسوأ احداث الماضي ليثبت اننا مختلفون فلدينا في واقعنا مايكفي، الاصلاحي يملك مشروع لامته ، حسن لايملك سوى التشغيب وثلاث نقاط يكررها دون دليل ولو سلم الناس له لما استفاد المجتمع من ذلك او تغير.

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