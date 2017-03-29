حسن فرحان المالكي، ولو بعد حين

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ممكن نستفيد من حسن المالكي باشياء اخرى اما ما يخص الدين فلنا علمائنا الثقات والمعتمدين من الدولة ولا حاجة لنا بحسن او غيره .
حسن المالكي قزم اما القصيبي وعدنان ابراهيم، وحشر اسمه هنا هو لمحاولة تعظيم شأنه ، المفكر الاصلاحي لايهين ثوابت الاخرين ويستهزئ بها لمجرد الاختلاف وبلادليل ، الاصلاحي لاينبش بأسوأ احداث الماضي ليثبت اننا مختلفون فلدينا في واقعنا مايكفي، الاصلاحي يملك مشروع لامته ، حسن لايملك سوى التشغيب وثلاث نقاط يكررها دون دليل ولو سلم الناس له لما استفاد المجتمع من ذلك او تغير.