8 أبريل 2017 مـ / موافق 12 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | دورات مياه فاخرة بـ “كلمة سر” لموظفي “أرامكو” ورجال الأمن بإحدى محطات البنزين

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وجود دورات مياه فاخرة، قيل إنها لموظفي “أرامكو” في أحد الطرق السريعة بالدمام.

ووثق أحد منسوبي الشركة عبر مقطع الفيديو وجود هذه الدورات الفاخرة في إحدى محطات البنزين على الطريق السريع المؤدي لشاطئ “نصف القمر”.

وأبان الفيديو المتداول أن هناك ست دورات مياه، ثلاث منها لمنسوبي أرامكو ولا يستطيع أحد الولوج إليها إلا بإدخال كلمة سر، مستعرضاً مدى فخامة دورات المياه رغم وجودها في محطة بنزين، من سعة المكان والتكييف ووجود مكان خاص للاستحمام، والثلاث الأخرى للعامة من الناس.

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تعليق واحد

  1. صنهات الرعاج بتاريخ

    المفروض لا يذكر لفظ الجلالة في مكان قضاء الحاجة هدانا الله وإياه وإياكم

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