8 أبريل 2017 مـ / موافق 12 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عبدالله المنيع : لا مانع شرعياً لعمل المرأة “مأذون أنكحة”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد الشيخ عبدالله المنيع جواز عمل المرأة «مأذون أنكحة»، موضحاً أن عمل مأذون أنكحة يعني أنها موثق للأنكحة، و«إذا رأت وزارة العدل ذلك فلا يوجد مانع شرعي».

يذكر أن لائحة مأذوني عقود الأنكحة اشترطت الحصول على رخصة المأذونية، وهي أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وفي حال عدم توافر ذلك تقبل التخصصات الأخرى. كما تقبل الشهادة الثانوية حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية، على أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حسب “عكاظ”.

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تعليق واحد

  1. طيف المطر بتاريخ

    الشيخ المنيع انت إنسان رائع وقدوة للجميع ياليت توظف بنتك مأذونة انكحة حتى نقتدي بها ونسير في ركابها ونستفيد من علمها في هذا المجال

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