أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»عبدالله المنيع : لا مانع شرعياً لعمل المرأة “مأذون أنكحة”
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الشيخ المنيع انت إنسان رائع وقدوة للجميع ياليت توظف بنتك مأذونة انكحة حتى نقتدي بها ونسير في ركابها ونستفيد من علمها في هذا المجال