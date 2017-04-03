أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»MBC : تغريدات “كوني حرة” انحرفت عن مسار دعم حقوق المرأة.. وسنحاسب المسؤول
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للأسف قنوات MBC لم تعد تناسب العائلة العربية وا المسلمة خاصه انا حذفتها بعد مسلسل اسرار انجل اصبحت قناة خطر وجودها في البيت العربي المسلم