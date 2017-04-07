“جوجل” تطلق ميزة للتحقق من الأخبار الكاذبة

(أنحاء) – وكالات :-
بدأت شركة جوجل الأمريكية، خلال الأشهر القليلة الماضية، في اعتماد خطوة جديدة للتحقق من الأخبار والقصص المزيفة المنشورة على صفحات محرك بحثها.
وطورت جوجل ميزة جديدة، كانت متاحة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فقط، تهدف إلى عرض الأخبار مرفوقة بنتائج مراجعتها، حتى يتسنى للمستخدمين معرفة صحة الخبر المعروض قبل الدخول إليه.
وستقدم جوجل رابطا يهدف إلى إجراء عمليات التحقق من هذه الأخبار، بالإضافة إلى معلومات إضافية تشير ما إذا كانت هذه المعلومة صنفت “صحيحة” أو “خاطئة”.
وقالت “جوجل” إنه من المهم أن يحصل الناس على معلومات واضحة قبل الولوج إليها، مضيفة أن الإجراء الجديد يتيح للناس مراجعة الأخبار وتقييم عمليات التحقق.
ولكن كيف يتم معرفة اخبار اذ كانت صحيحه ام غير صحيحه
هذه الخاصية سوف تميز اذا الاخبار الحقيقة التي تم فحصها