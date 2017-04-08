8 أبريل 2017 مـ / موافق 11 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشيخ المطلق: الغش في الأدوية والأطعمة يعد بمثابة القتل العمد

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إن الغش في الأدوية والأطعمة يعد بمثابة القتل العمد، وأن من يفعلون ذلك يقتلون كثيراً من الناس، ويستحقون عذاب الله ووعيده في حكم القتل العمد.

وأضاف الشيخ المطلق خلال خطبة الجمعة أمس في مسجد زبن يوسف الزبن بمحافظة الفروانية في الكويت، أن الذين يغشون الناس في أطعمتهم وأدويتهم ربما تسببوا في موتهم عدواناً وعمداً، ويجلبون لهم الأمراض ويقتلونهم ببطء، وينطبق عليهم قوله تعالى: “وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا”، وفقاً لـ”سبق”.

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