“سفراء الابتسامة”.. فتيات يقدمن الحلوى والهدايا بتاريخية ينبع

(أنحاء) – ينبع :-
لفتت مجموعة من الفتيات انتباه المارة والعائلات بالمنطقة التاريخية بينبع وهم يقفون أمام طاولات تم تجهيزها بالكثير من الهدايا والحلويات إلى جانب عناصر الضيافة السعودية التمر والقهوة والشاي.
تقف لجين ورفيقاتها يستقبلون المارة ويوزعون قصاصات صغيرة كبيرة في هدفها عظيمة في محتواها ،حيث تحمل هدفهم من تلك المبادرة التي تستند على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “تبسمك في وجه اخيك صدقة ” فأطلقوا على أنفسهم مسمى سفراء الابتسامه فكانوا حقا كذلك بتلك الابتسامه التي رسموها في نفوس الأطفال .
تقول لجين محمد الر فاعي إننا لا حظنا غياب الإبتسامه في المجتمع والتي قد تكون نتاج للضغوط اليومية أو الأحداث لذا فكرنا في خلق فعالية خيرية تنقدم من خلالها هدايا للابتسامه خاصة وأن المواقع السياحية والترفيهية يكون فيها بعض الأطفال الذين لا يستطيعون شراء الحلوى أو الهدايا لذا فكرنا أيضا بالرسم على وجوه الأطفال مجانا.
وأوضحت لجين أنهم لا يستهدفون الأطفال فقط بل حتى الكبار والعمال فقد أعددنا بعض الهدايا العينية والمالية للعمال إلى جانب الماء والحلوى وهي مبادرة خيرية منا نحن خمسة عشر فتاة كل واحدة منا ساهمت بما تستطيع سواء من أعدت الحلوى أو أحضرت المشروبات أو الهدايا وسنعمل على استمرارية هذه الفعالية كل أسبوع لننشر الابتسامه في وجوه الأطفال وأسرهم.
وأبدى كثير من المتواجدين بالمنطقة التاريخية سعادتهم بهذه المبادرة التي اعتبروها محفز لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والخيري وسط الشباب خاصة وقال أبوجوري إن هذه الفعالية ببساطتها إلا أنها تعكس معاني عظيمة في نفوس الفتيات اللاتي دفعن من مالهن وصنعن الحلوى بكل حب وهي بادرة ممتازة ستعمل على تشجيع الفتيات والشباب على استغلال أوقات فراغهن لعمل شئ مثمر و نافع.