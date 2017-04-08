فيديو | فيصل بن تركي: الدوري للهلال.. وإدارة النصر ستعاقب “نايف هزازي”

قال الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، في تصريحات صحفية عقب تعادل فريقه أمس (الجمعة) مع الاتحاد في دوري جميل، إن إدارة النادي عازمة على معاقبة اللاعب نايف هزازي؛ لتغيبه عن التدريبات، وتصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام.
وأشار إلى أن الهلال سيحصل على الدوري بنسبة 90 %، معتبراً أن الحكم لم ينصف فريقه أمام الاتحاد وتسبب في خسارته، مضيفاً أن النصر استحق ضربة جزاء وبطاقة حمراء على اللاعب فهد الأنصاري.
وأضاف: “الإعلام يضخّم الأوضاع في نادي النصر؛ فالفريق يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، والإدارة حققت نجاحات كثيرة ستكشف عنها في نهاية الموسم.”