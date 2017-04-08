8 أبريل 2017 مـ / موافق 11 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: حجم العجز في الوحدات السكنية بلغ 414 ألف وحدة مقارنة بعدد المتقدمين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت وزارة الإسكان عن حجم العجز في الوحدات السكنية المعروضة مقارنة بعدد طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم السكني، الذي بلغ حوالي 414 ألف وحدة سكنية.

وأوضحت الوزارة أن منطقة مكة المكرمة سجلت أكبر نسبة عجز في الوحدات السكنية نظراً لشح الأراضي الصالحة للبناء والتمركز في المدينة المقدسة، لافتة إلى أن منطقة الرياض تأتي في المرتبة الثانية بنسبة عجز 18.2%، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 12%.

وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب دراسة أجرتها حول العرض والطلب للمساكن بعدد 15 مدينة، تبين أن جميع هذه المدن تعاني عجزاً في المعروض السكني، ما عدا مدينة واحدة، وهي جازان.

كما أضافت أن العجز في مدينة الرياض يقدر بأكثر من 61 ألف وحدة سكنية، تليها جدة بأكثر من 52 ألف وحدة، ثم مدينة مكة المكرمة بأكثر من 24 ألف وحدة، أما العجز في مدينة الدمام فيقدر بأكثر من 22 ألف وحدة سكنية، وفقاً لصحيفة “المدينة”.

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