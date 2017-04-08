8 أبريل 2017 مـ / موافق 11 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مركز الملك سلمان ينقل 70 مصاباً يمنياً من تعز ويتكفل بعلاجهم في السودان

بتاريخ أنحاء العالم

الرياض – واس :-

غادرت مطار عدن الدولي اليوم , المجموعة الثالثة من المصابين اليمنيين من محافظة تعز وعددهم 70 مصابًا من النساء والرجال و 17 مرافقا إلى جمهورية السودان الشقيقة لتلقي العلاج هناك على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بمتابعة وإشراف من مكتب المركز في عدن وبحضور معالي وزير الداخلية اليمني حسين عرب ومحافظ محافظة تعز علي المعمري ومندوبي مكتب الصحة في تعز وعدن وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز سليمان الشريع أنه امتداداً للبرامج التي يقدمها المركز للقطاع الصحي في اليمن، قام المركز اليوم بنقل 70 مصابًا يمنيًا من النساء والرجال ممن لا يتوفر علاجهم داخل اليمن إلى مدينة مروي الطبية بجمهورية السودان مع 17 مرافقا لبعض الحالات التي تستدعي وجود مرافق حيث تكفل المركز بتمويل نقلهم وعلاجهم وإعادتهم بإذن الله إلى اليمن بعد انتهاء فترة العلاج ضمن البرنامج التنفيذي المشترك مع الهلال الأحمر السوداني وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية .

الجدير بالذكر أن المركز تعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة في عدن وتعز لعلاج المصابين ودَعَم المنشآت الصحية الحكومية في أنحاء الجمهورية اليمنية بالكوادر الطبية في التخصصات النادرة وكذلك قام بتوفير المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية لكي تتمكن من تقديم العلاج للمرضى من رجال ونساء وأطفال في كافة محافظات اليمن، إلى جانب تقديم العلاج للأشقاء اليمنيين في مستشفيات وزارة الصحة بالحد الجنوبي وتوفير ما يحتاجونه وفق حالتهم الصحية.

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