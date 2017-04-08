8 أبريل 2017 مـ / موافق 11 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل الساعات الحاسمة قبل استهداف مطار الشعيرات بسوريا

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

كشف مسؤولون أمريكيون كبار تفاصيل الساعات الحاسمة التي سبقت الضربة الأمريكية التي استهدفت مطار الشعيرات العسكري بمدينة حمص السورية، والتي نفذتها الولايات المتحدة فجر أمس الجمعة، كرد على شنّ طيران الأسد هجوماً بالأسلحة الكيميائية بريف إدلب.

وأوضح مسؤولان كبيران أنه فور ورود أنباء عن هجوم بالغاز الكيماوي بسوريا الثلاثاء الماضي، طلب ترامب قائمة خيارات لمعاقبة الأسد، فعرض كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية عدة خيارات منها عقوبات وضغوط دبلوماسية وخطط لمجموعة متنوعة من الضربات العسكرية، مشيرين إلى أن جميعها كانت معدَّة قبل تولّي ترامب السلطة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن أكثر الخيارات قوة ما يُسمى بضربة “قطع الرأس” على قصر بشار الأسد الرئاسي، الذي يقبع على قمة تلة وسط العاصمة دمشق، مبينين أن ترامب عرض كثيراً من الأسئلة وطلب التفكير بشأن تلك الخيارات لتنقيتها والاختيار من بينها.

وفي صباح الأربعاء الماضي، قال مسؤولو الاستخبارات ومستشارو ترامب العسكريون إنهم تأكدوا من أن قاعدة الشعيرات الجوية استُخدمت لشن الهجوم بالكيماوي، وإنهم رصدوا طائرة “سوخوي-22” المقاتلة التي نفذته.

وأبان مسؤول أمريكي أن كبار المستشارين العسكريين لترامب اجتمعوا معه مساء الخميس، في منتجعه بولاية فلوريدا حيث كان يتهيأ لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ولكن نُحيت القمة جانباً لإفادة بالغة السرية من مستشار الأمن القومي الأميركي ماكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، حيث عرضا عليه ثلاثة خيارات لعقاب الأسد على الهجوم الكيماوي.

وأضاف المسؤول أن خيارات ماكماستر وماتيس الثلاثة لترامب تقلصت إلى اثنين فقط، وهما قصف قواعد جوية عديدة، أو قاعدة الشعيرات القريبة من مدينة حمص حيث انطلقت الطائرة العسكرية التي نفذت هجوم غاز السارين.

وأضاف المسؤول أن ترامب اختار – بعد السماع إلى نقاش- بأن من الأفضل التقليل لأدنى حد الخسائر البشرية الروسية والسورية، وأمر بإطلاق سلسلة من صواريخ “كروز” على قاعدة الشعيرات العسكرية والتركيز على الطائرات العسكرية.

من جانبه، كشف مسؤول أمريكي آخر اطلع على المناقشات، أن الإدارة كانت لديها خطط طوارئ لضربات إضافية محتملة مع حلول ليل الجمعة، في حال رد الأسد على هجوم الفجر.

يشار إلى أن 59 صاروخ كروز انطلقت من على متن مدمرتين أمريكيتين شرق البحر المتوسط، وبدأت في السقوط على قاعدة الشعيرات نحو الساعة (8:40) بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن يكمل ترامب ونظيره الصيني عشاءهما.

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