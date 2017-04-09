أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»سقطت من أعلى جسر بكاليفورنيا من أجل “سيلفي”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الشيخ المطلق: الغش في الأدوية والأطعمة يعد بم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إن الغش في الأدوية والأطعمة يعد
-
فيديو وصور | تعرف على صواريخ “توماهوك” التي ه...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تعد صواريخ توماهوك، التي استهدفت بها البحرية الأمريكية قاعدة “الشعيرات” الجوية قرب حمص التابعة
-
صورة | مقيم هندي بالرياض يطلق زوجته على صفحات...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- لجأ مقيم هندي بالرياض إلى طريقة جديدة لإشعار زوجته بطلاقها منه، بعد خلاف نشب
-
أم تحتفل بحملها في طفلها العشرين...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ احتفلت اكبر عائلة بريطانية بحمل الأم فى طفلها العشرين، حيث أعلنت الأم عن