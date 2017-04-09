9 أبريل 2017 مـ / موافق 12 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سائق عربي بشركة لـ “تطبيقات الأجرة” يتحرش بمواطنة عبر “واتساب” ويطلب منها إقامة علاقة محرمة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

تحرَّش وافد من جنسية عربية، يعمل بإحدى شركات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، بسيدة سعودية، حيث طلب منها عبر رسائل “واتساب” الخروج معه لإقامة علاقة غير شرعية.

وقال زوج المواطنة إن وافداً مصرياً أوصل زوجته وأطفاله مساء أمس الجمعة للمنزل، مبيناً أنها فوجئت صباح اليوم بالوافد يرسل لها عدداً من الرسائل عبر تطبيق “واتساب” طالباً منها الخروج معه لإقامة علاقة غير شرعية، مستخدماً عبارات تحمل كلمات تحرش جنسي وألفاظاً غير أخلاقية.

وأضاف أن هذه الواقعة سبَّبت لزوجته صدمة نفسية كبيرة، لافتاً إلى أنه قام بتصوير رسائل الوافد، وإبلاغ المسؤولين بالشركة بالواقعة، وطلب منهم مدّه بكامل المعلومات الخاصة بالسائق لتقديمها للجهات الأمنية، حسب “عين اليوم”.

من جهته، أكد مدير الشركة تلقيهم شكوى من زوج المواطنة، وأنه تم إيقاف الوافد عن العمل مع الشركة، مبيناً أنه سيتم تزويد الشاكي والأجهزة الأمنية بالمعلومات الخاصة بالوافد لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 

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