أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | سعودي يتوقف بسيارته لمساعدة شخص على الطريق فكافأه الأخير بعدة طعنات وسلب محفظته
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | “كهربا” يركل جوال مشجع بمطار الملك خا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ علق مدير الكرة بفريق الاتحاد عاطف طاشكندي على الفيديو المتداول للاعب محمود كهربا
-
سائق عربي بشركة لـ “تطبيقات الأجرة” يتحرش بمو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تحرَّش وافد من جنسية عربية، يعمل بإحدى شركات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، بسيدة
-
-
فيديو | مقطع متداول .. انفجار ماسورة مياه بحي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي انفجار ماسورة مياه في