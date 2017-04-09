9 أبريل 2017 مـ / موافق 12 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أول منصة تعليم: “مدرسة الرياض الافتراضية” لأبناء الموظفين والمبتعثين في بريطانيا

بتاريخ مبتعثون

(أنحاء) – حزام الزهراني :-

وقعت الملحقية الثقافية في بريطانيا إتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة “مدرسة الرياض الافتراضية” للتعلم عن بعد في المملكة المتحدة بالتعاون مع مدارس الرياض كأول منصة تعليم عن بعد لأبناء الموظفين السعوديين في الخارج والمبتعثين لتقديم دروس الهوية الوطنية.

هذا وقد وقع الإتفاقية كل من الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي و مدير عام مدارس الرياض الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الغفيلي وذلك في مقر الملحقية في العاصمة البريطانية لندن.

 وأوضح الملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي أن المبادرة تأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله ــ على حماية الهوية الوطنية لمواطنيها المبتعثين وأبنائهم، وأنطلاقا من مسؤولية الملحقيات الثقافية في هذا الخصوص ، مشيراً إلى توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى  في الإستفادة من تقنيات التعليم والتعلم عن بعد في التعليم العام ضمن استراتيجية الوزارة في نشر ثقافة التعليم الإلكتروني في مراحل مبكرة من التعليم المدرسي وفق رؤية المملكة 2030

وبدوره أوضح مدير عام مدارس الرياض  الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الغفيلي أن من شأن هذه المبادرة أن  تساهم في إكساب المعارف والمهارات اللازمة في مواد الهوية الوطنية : التربية الإسلامية، واللغة العربية، والإجتماعيات للطلاب والطالبات من أبناء وبنات المبتعثين والموظفين السعوديين في الخارج ، مؤكداً أن المبادرة ستطبق المقررات الدراسية التي أقرتها وزارة التعليم وفق منهج تفاعلي يراعي حاجات الطالب أو الطالبة والمستوى المعرفي والمهاري لكل منهم في المواد التي ستدرس ضمن هذه المبادرة في أيام السبت من كل أسبوع مابين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثالثة عصراً، مشيرا إلى أنه سيمنح أولياء الأمور حرية الإختيار للمستوى المناسب لأبنائهم فعليا في المقررات الدراسية التي سيتم تدريسها، وذلك بغض النظر عن العمر أو المرحلة الدراسية التي يدرس بها الطالب أو الطالبة في نظام التعليم الإنجليزي.

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