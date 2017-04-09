9 أبريل 2017 مـ / موافق 12 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البحرين تدين الهجوم الإرهابي على “كنيسة طنطا” في مصر

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف اليوم كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بجمهورية مصر العربية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين من الأبرياء.

 وأكدت تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ودعمها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات رادعة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

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