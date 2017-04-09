فيديو | لحظة وقوع انفجار بكنيسة طنطا في مصر.. ولقطات من داخل الكنيسة عقب التفجير

(أنحاء) – متابعات :-
تداولت وسائل الإعلام المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً، للتفجير الذي وقع بكنيسة “مار جرجس” في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية شمال القاهرة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأظهرت اللقطات المصورة اللحظات الأولى لحاث التفجير أثناء قداس أحد الشعانين بالكنيسة، حيث كانت تُؤدي صلوات وطقوس، وانقطع البث فجأة وعلا صوت انفجارات قوية، فيما أظهرت مقاطع أخرى أشلاء ودماء تناثرت وسط حالة من الرعب في صفوف المتواجدين.
وتجمهر المواطنون أمام الكنيسة وسط حالة من الصخب والهلع، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً حول محيط الكنيسة، وأكد التلفزيون المصري أن القنبلة تم وضعها بالصفوف الأمامية بين المصلين؛ ما أسهم في ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.
وتباينت الأرقام المعلنة لعدد القتلى والجرحى ضحايا الهجوم، إلا أن وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة الغربية الدكتور محمد شرشر أكد أن 25 شخصاً قُتلوا وأصيب نحو 71 حتى الآن.