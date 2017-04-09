صور | تزامناً مع أعياد الأقباط.. انفجاران يهزان كنيستين في مصر

(أنحاء) – متابعات :-
انفجرت عبوة ناسفة داخل كنيسة القديسة مارجرجس بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية المصرية، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنه تم فرض طوق أمني بمحيط الكنيسة، مشيرًا إلى قيام خبراء المفرقعات حاليًا بتمشيط محيط الكنيسة للتأكد من عدم وجود أية عبوات ناسفة أخرى، وأشارت تقارير إخبارية إلى أن عدد ضحايا الهجوم بلغ 21 قتيلاً و45 مصاباً.
وأفادت وسائل إعلام مصرية عن سماع دوي انفجار في محيط الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وقال مسؤول إن انتحاري فجر نفسه أمام الكنيسة بالإسكندرية، وأسفر عن التفجير 3 قتلى بينهم ضابط و21 مصاباً كحصيلة أولية للتفجير.
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وذكرت الصحة المصرية ارتفاع حصيلة تفجير كنيسة الإسكندرية إلى 11 قتيلاً و33 مصاباً.
ومن جهتها أعلنت الداخلية المصرية أن انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول اقتحام كنيسة الاسكندرية، وحاول رجال الأمن التصدي له، وأسفر عن مقتل 4 من رجال الأمن.