9 أبريل 2017 مـ / موافق 12 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | أشخاص يطلقون النار تجاه هدف أثناء نزهة برية فيتفاجأون بانفجار ضخم
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فيديو | أشخاص يطلقون النار تجاه هدف أثناء نزهة برية فيتفاجأون بانفجار ضخم

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