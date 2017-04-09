9 أبريل 2017 مـ / موافق 12 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»المملكة تدين حادثي التفجير في كنيسة مارجرجس بطنطا ومحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية
﻿

المملكة تدين حادثي التفجير في كنيسة مارجرجس بطنطا ومحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات حادثي التفجير في كلٍ من كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية، ومحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد المصدر أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة ، مقدمًا العزاء لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق