9 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“خطأ إملائي” يحرج مدير تعليم جدة أمام الطلاب.. وتندر على مواقع التواصل

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

وقع مدير تعليم محافظة جدة، عبدالله الثقفي، في حرج كبير، اليوم (الأحد)، بعد كتابته جملة احتوت على خطأ إملائي، أمام طلاب إحدى مدارس المحافظة.

وكان مدير التعليم يشيد بالطلاب لحضورهم وانضباطهم مع أول ‏أيام الدوام بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وعند كتابته عبارة ‏”شكرا لحضوركم وانضباطكم”، على السبورة، لم ينتبه إلى أنه كتب “انظباطكم”، بدلا من “انضباطكم”، قبل أن يوقع عليها باسمه.

وتندر مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الخطأ، مشيرين إلى أن المشكلة أكبر من الأخطاء الإملائية، كما أن مثل هذه الكتابات تعد سقطة قوية من مدير تعليم ‏بحجم جدة.

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