9 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشهد مؤثر.. لقاء سعودية بعائلتها على الهواء بعد تعرضها للتعذيب في سوريا

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

تفاجأت مواطنة عادت للوطن دون عائلتها بعد تعرضها للتعذيب في سوريا، بأمها وزوجها وأولادها على الهواء مباشرة، لتنهار بالبكاء والفرح معا، عندما رأتهم جميعا، معبرة عن شكرها لولي العهد على جمع شملهم من جديد.

وأنهى الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية معاناة المواطنة، ووجّه باستعادة والدتها وزوجها وأبنائها إلى المملكة.

وكشفت الفتاة وتدعى ملكة، معاناتها في المملكة مع أخيها الذي حرمها من ميراث والدها، وهددها إذا ما أصرت على مطالبته به بأن يحرمها من رؤية أولادها وأمها السورية وزوجها، مؤكدة أنها باتت عاجزة عن الوصول لحل في مشكلتها التي تعانيها.

وأفادت بأنها ذاقت التعذيب على يد نظام بشار الأسد، بعد حبسها والتفريق بينها وبين أمها وزوجها وأولادها، حتى قامت خالتها بدفع 20 ألف ريال سعودي للإفراج عنها وتسفيرها إلى المملكة، مشيرة إلى أن هروبها من التعذيب في سوريا كان ثمنه تعذيبا آخر، وهو البعد عن أسرتها ووالدتها، قبل أن يتدخل الأمير محمد بن نايف ويلمّ شملها بأسرتها.

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