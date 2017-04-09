9 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | كويتي يعتدي على رجل أمن بـ”اللكمات” وسط الطريق

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر اعتداء أحد الأشخاص على رجل أمن بأحد شوارع الكويت، فيما تَمَكَّنَتِ الجهات الأمنية من القبض على المتهم وتحويله للتحقيق.

وأَظْهَرَ المقطع، مُوَاطِنَاً كويتياً يعتدي بالضرب واللكمات على رجل أمن تابع لمرور الأحمدي بالكويت، حتى ظهر أحد الأشخاص وفضَّ المشاجرة بينهما.

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