9 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | رجال أمن يقتلون إرهابيًا قبل لحظات من تفجير نفسه في نقطة أمنية بعدن

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد مقطع فيديو قتل وحدة مكافحة الإرهاب في إدارة أمن عدن جنوب اليمن، لإرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، في طريقه لتنفيذ عملية انتحارية بنقطة أمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن، النقيب عبد الرحمن النقيب، أن وحدة مكافحة الإرهاب في عدن تمكنت من قتل انتحاري يرتدي زيا عسكريا وحزاما ناسفا قبل لحظات من وصوله إلى نقطة أمنية، لتنفيذ العملية.

وأضاف أنه بعد الحصول على معلومات دقيقة تم تتبع ورصد تحركات الإرهابي، وعند توجهه للنقطة الأمنية بمدخل منطقة “جولد مور”، بمديرية التواهي، تم إطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور، وقام خبراء المتفجرات بإبطال مفعول الحزام الناسف الذي كان يرتديه .

وبيّن الفيديو الإرهابي وهو يسير على أحد الأرصفة متوجهًا للنقطة الأمنية، فيما كان محاطًا بمراقبين، تنكر أحدهم في زي عامل نظافة، حتى إذا تأكد أنه هو، أسرع خلفه وأطلق عليه الرصاص، فأرداه قتيلا في الحال.

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