صور | فرنسية تلد على متن رحلة للخطوط التركية بعد إقلاع الطائرة من غينيا

(أنحاء) – وكالات :-
وضعت امرأة فرنسية الجنسية من أصل “غيني” مولودتها على متن رحلة للخطوط الجوية التركية بعد إقلاع الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-800، من العاصمة الغينية “كوناكري” باتجاه إسطنبول بفترة وجيزة.
وفاجأ المخاض الراكبة نافي ديابي، وهي على ارتفاع 10 آلاف متر عن سطح الأرض، فتدخلت مضيفات الطائرة لمساعدتها على الولادة.
وبحسب مصادر إعلامية تركية فإن ديابي تمكنت بمساعدة مضيفات الخطوط التركية من وضع مولودتها، وسمتها “خديجة”.
فيما قام أحد الركّاب الذين كانوا على متن الطائرة أيضا بـ”الأذان” في أذني الطفلة، وعمل الركاب على جمع مبلغ من المال فيما بينهم، وقدّموه هدية للأم ديابي بمناسبة ولادة الطفلة.