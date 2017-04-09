9 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد ماذا قال عوض خميس بعد خروجه من التحقيق في “اتحاد الكرة”

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

قال عوض خميس لاعب نادي النصر أمس الأحد إنه مطمئن لنتائج التحقيقات بعد خضوعه لجلسة استماع أمام لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم.

وأضاف خميس لوسائل إعلامية بعد مغادرته مقر الاتحاد: “ماعندي تعليق، أنا مطمئن للنتائج”، وفي سؤال حول رغبته المستقبلية أجاب بأنها “السعودية”.

يشار إلى أن خميس كان قد خضع للتحقيق بعدما وقع على تجديد عقده مع النصر بعد 10 أيام من توقيعه عقود الانضمام لنادي الهلال.

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