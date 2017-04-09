10 أبريل 2017 مـ / موافق 13 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “مفحط” يهاجم فتاة سعودية تسير على أقدامها ويعرّض حياتها للخطر

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته مواطنة مقطع بعدسة جوالها وهي عائدة لمنزلها بعد الدوام سيرًا على الأقدام، حيث قام شاب مفحط بمهاجمتها.

ويتضح من خلال الفيديو اعتراض أحد الشباب الذين يمارسون هواية التفحيط بسيارته ومارسها فتاة تسير على أقدامها ، والتفحيط بالقرب من الفتاة كنوع من المضايقات.

ومن جانبها وثقت الفتاة الحادث بجوالها، الذي يظهر الشاب المفحط الذي اقترب منها في آخر مرة بسيارته وكاد أن يصيبها ويعرض حياتها للخطر، ولم يتسنى التأكد من مكان أو زمن تصوير المقطع.

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